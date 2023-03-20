"С королем не спорят!": Возомнивший себя пупом земли Киркоров учинил публичную грызню

Филипп Киркоров взбесил россиян.

Прошлый год для поп-короля закончился чередой скандалов. Сначала он публично унизил Наргиз Закирову, потом то же самое сделал с Викторией Боней. А позже по Сети разлетелось видео, на котором певец бьет букетом мужчину. И все это сопровождалось вечно недовольным и уставшим лицом артиста. Поклонники тогда гадали: что же творится с Филиппом Киркоровым?

Новый год для звезды начался с кардинальных перемен. Бывший муж Примадонны заметно помолодел, очень сильно похудел, сменил прическу и внешне стал выглядеть свежее. В общем, он как будто заново родился! Однако старую привычку устраивать скандалы, кажется, искоренить не удалось.

Россияне активно обсуждают поведение Филиппа Киркорова в одном из последних выпусков шоу "Маска". Певец принял решение выгнать артиста в маске Феникса – это стало неожиданностью как для зрителей, так и других членов жюри, ведь участник был фаворитом. Этим он учинил публичную грызню: коллега музыканта Регина Тодоренко умоляла его одуматься, ведь участник под маской Скунса гораздо слабее. Но не смогла из-за весьма весомого и агрессивного аргумента.

"С королем не спорят! Так захотел, имею право!" – крикнул певец, занимающий пост председателя жюри.

В итоге Феникс, которым оказалась Виктория Дайнеко, покинул проект. А публичная грызня перекочевала в соцсети. На личной странице Регины Тодоренко зрители говорят ей "спасибо" за попытку сохранить участника в шоу, а также пишут, что Филипп Киркоров возомнил себя пупом земли, забив на мнение коллег и зрителей.