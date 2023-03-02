Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Он держался": объявлено о прощании с покинувшим мир Александром Масляковым
"Люди плачут": названа дата прощания с Екатериной Стриженовой
Скрывались ото всех: роман Киркорова с известным продюсером перестал быть секретом
"А он в кого такой?": народ ахнул при виде 11-летнего сына Шпицы с аномалиями рук
партнеры
Четверг
2 марта
Лента новостей
20:00
Клава Кока заняла место Гузеевой в "Давай поженимся": Уже давно
19:40
"Я Настю боюсь": накативший на публике Шура прошелся по Волочковой
19:20
Окровавленного Шуру обнаружили в луже мочи: Не мылся неделю
19:00
"На месте Порошиной может оказаться любая": стало известно о похождениях бросившего семью Бойко
18:40
Мы его потеряли: уход 66-летнего Шифрина стал потрясением для друзей
18:20
Разбилась: Мчавшую на больших скоростях жену Тарасова расплющило в жестокой аварии
18:00
Показавший украинский флаг Нагиев довел Лепса до истерики: Личное дело
17:40
Долина отказалась от премий и наград: Продолжаю заниматься своим делом
17:20
Пушистый доктор: как кошки исцеляют своих хозяев от серьезных болезней
17:00
Вышвырнутая из дома с пузом любовница Виторгана смоталась из России
16:40
"Тяжело": Объявлено об уходе скрывавшего страшную болезнь Жукова в самом расцвете лет
16:20
Больше не вместе: Изведенная Варум вышвырнула вон пойманного на грязной измене Агутина
16:00
"Чтобы у всех так стояло!": Волочкова опробовала достоинство вошедшего внутрь Джигурды
15:40
"Придется вызывать полицию": охмуривший Лорак жених показал истинное лицо
15:21
ДЦП, аутизм, синдром Дауна: как российские дети попадают в "Пыточную"
15:20
"Галкин* убьет!": оборзевший Шура рассказал о сексе с Аллой Пугачевой
15:00
Раздутое лицо и трещины под глазами: Олег Газманов зависим от бутылки
14:40
Невероятная аура романтики: самые необычные ЗАГСы мира
14:20
Все кончено: Заворотнюк отмучилась на глазах у врачей
14:00
"Дорогой": Приласкавшая российского бизнесмена Орбакайте ушла от мужа
13:40
SHAMAN перекрыл кислород выскочке из мира шоу-бизнеса: Не щадит
13:20
Старичок еще может! Родившая жена Николаева предъявила долгожданную малышку
13:00
Толпа народа и цветы: В Москве состоялось прощание с ушедшей в иной мир Стриженовой
12:40
Против Пугачевой поднялась израильская мафия: Нападение было тщательно спланировано
12:20
"Не передать словами": сморщенное тело Дюжева нашли в горах через сутки поисков
12:00
Без трусов: потерявшая стыд Бузова помочилась при всем честном народе
11:40
Легенда американского рэпа продала особняк на Майами-Бич с огромной скидкой
11:20
Не стало Анфисы Чеховой: секс-бомба российского шоу-бизнеса ушла молодой после известия о раке
11:00
"Случилось предательство": разведенный с Пугачевой Киркоров признал роковой удар спустя годы
10:40
Цымбалюк-Романовская после родов разделась на камеру: Красавица
10:20
Не Панкратов-Черный: любимый актер рассекретил свою настоящую фамилию
10:00
Мартиросян экстренно госпитализирован в Москве – СМИ
09:40
"Так всегда!": Оставшийся без жены Николаев жадно облапал новую любовь под камерой
09:20
Развод? Загулявшая жена Петросяна без оглядки рванула из дома с манатками
09:00
"Имидж бабы с рынка": засветившую панталоны мать Королевой выдрали как сидорову козу
08:40
Правильное питание в пост: 5 главных принципов
08:20
Невероятно трогательно: большая свинья стала мамой для одинокого щенка – видео
08:00
Элитное жилье в Сочи подорожало на треть
06:15
"Запахло весной": скандальный солист Бутырки собирает банду в новый проект
04:13
Как безработному оформить субсидию на ЖКУ
02:25
Спасите животное: живодер снимает на камеру издевательства над котом
00:02
День Феодора Тирона и Мариамны Кикиморы: что нельзя делать 2 марта
21:50
Оставивший жену Пресняков развлекся с грудастой старухой: Какой же кайф!
20:20
"Сбросить с себя всю одежду": поймавшая Лепса с любовницей Барановская призналась в тайном желании
20:00
"Не смогли отстоять тело": могилу усопшего Пьера Нарцисса осквернили родственники
19:40
Пассажир вертолета Ми-8 во время жесткой посадки под Мурманском спас ребенка
19:20
Бизнесмена из Ставрополя обманули на шесть миллионов рублей
19:00
"Все, что у нее есть, – это плод": коллеги назвали причину отмененного спектакля беглянки Хаматовой
18:40
Интрижка с Кончаловским, брак без любви, потеря мужа и сына: секреты и испытания актрисы Купченко
18:20
Гладкая, как попка младенца: что сделала со своим лицом помолодевшая донельзя Гузеева
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Мрамор и тонны цветов: как выглядит место упокоения ушедшей Стриженовой
SHAMAN после известия о раке встал на распутье: Умрет
"Прощай": Россия провожает Дарью Мороз со слезами на глазах
Проклятый рак: заявлено о похоронах Вайкуле в Израиле
Какое горе: Объявившая о страшном заболевании Боярская вынуждена носить парик
Цымбалюк-Романовская после родов разделась на камеру: Красавица
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Клава Кока заняла место Гузеевой в "Давай поженимся": Уже давно

Поклонники уже не ждут Ларису Гузееву обратно в шоу.
прочитано 234 раза

Поклонники шоу "Давай поженимся" с замиранием ждут перезапуска. Однако, судя по микроблогу Ларисы Гузеевой она не собирается сниматься в новом сезоне проекта. А соведущая актрисы сваха Роза Сябитова заявила, что видит на месте Гузеевой молодую девушку, например, Клаву Коку.

ПО ТЕМЕ

Какой ужас: Гузееву похоронили вместе с дочерью после землетрясения в Турции

"Пасть порву": скандалистка Сябитова призналась в истинном отношении к Гузеевой

 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

 Роза Раифовна Сябитова

Роза Раифовна Сябитова телеведущая, сваха

Подогрела слухи об участии в проекте и сама Клава Кока. В ее социальных сетях появилось фото с соведущей "Давай поженимся". Клава заняла на фото место слева от Розы Сябитовой, там, где обычной и сидела острая на язык Лариса Гузеева. Вместе они позируют, сделав "сердечко" ладонями.

Тем временем, Гузеева успела отдохнуть в Израиле и засветиться около миграционного центра. Перед Новым годом она с подругой лепила партию пельменей. А сейчас записывает выпуски собственного подкаста. Одним словом, не скучает по старой работе.

"Мы пишем подкасты и уже давно", — ответила Гузеева тем, кто обвинил ее в безработном образе жизни.

Скорее всего, фотография Клавы — это съемки ее нового клипа. Декорации "Давай поженимся" очень нравятся зрителям, поэтому неудивительно, если артистка захотела использовать их в своих целях. К тому же, поклонники заверяют, Ларису Гузееву заменить невозможно.

Лариса Гузеева. Фото: Yulia Kapishnikova/ Russian Look/ globallookpress.com
Автор: 2 марта 2023, 20:00 Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сын почернел с головы до пят, а дочь изрезала себя в туалете: Яковлева, Борисова и другие звезды с клеймом из-за скандальных детей

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Случилось предательство": разведенный с Пугачевой Киркоров признал роковой удар спустя годы

Откровения короля эстрады
Шоу-бизнес

Старичок еще может! Родившая жена Николаева предъявила долгожданную малышку

Пополнение в семье Николаева
Шоу-бизнес

Не стало Анфисы Чеховой: секс-бомба российского шоу-бизнеса ушла молодой после известия о раке

Народ прощается с Чеховой
Шоу-бизнес

Развод? Загулявшая жена Петросяна без оглядки рванула из дома с манатками

Жена Петросяна решилась

Гороскоп

Гороскоп на март от ясновидящей Кажетты
Риск все упустить: Василиса Володина дала советы для знаков зодиака на предстоящую неделю
Гороскоп на неделю с 27 февраля по 5 марта 2023 года
Что подарить мужчине: идеи подарков на 23 февраля по знаку зодиака

Здоровье

Правильное питание в пост: 5 главных принципов
Варикоз: как победить болезнь и улучшить качество жизни
Как жизнь в мегаполисе может навредить здоровью человека: объяснил эксперт
Опасно для здоровья: диетолог раскрыл вред кефира

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+