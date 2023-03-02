Клава Кока заняла место Гузеевой в "Давай поженимся": Уже давно

Поклонники шоу "Давай поженимся" с замиранием ждут перезапуска. Однако, судя по микроблогу Ларисы Гузеевой она не собирается сниматься в новом сезоне проекта. А соведущая актрисы сваха Роза Сябитова заявила, что видит на месте Гузеевой молодую девушку, например, Клаву Коку.
Подогрела слухи об участии в проекте и сама Клава Кока. В ее социальных сетях появилось фото с соведущей "Давай поженимся". Клава заняла на фото место слева от Розы Сябитовой, там, где обычной и сидела острая на язык Лариса Гузеева. Вместе они позируют, сделав "сердечко" ладонями.
Тем временем, Гузеева успела отдохнуть в Израиле и засветиться около миграционного центра. Перед Новым годом она с подругой лепила партию пельменей. А сейчас записывает выпуски собственного подкаста. Одним словом, не скучает по старой работе.
"Мы пишем подкасты и уже давно", — ответила Гузеева тем, кто обвинил ее в безработном образе жизни.
Скорее всего, фотография Клавы — это съемки ее нового клипа. Декорации "Давай поженимся" очень нравятся зрителям, поэтому неудивительно, если артистка захотела использовать их в своих целях. К тому же, поклонники заверяют, Ларису Гузееву заменить невозможно.