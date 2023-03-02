Старичок еще может! Родившая жена Николаева предъявила долгожданную малышку

Пополнение в семье Николаева.

Знаменитый певец в браке с Юлией Проскуряковой уже больше 10 лет, а плодом их любви стал прекрасный ребенок. В 2015 году жена музыканта родила на свет дочь, которой дали имя Вероника. С тех пор вокруг семьи Игоря Николаева время от времени витали слухи о том, что его молодая возлюбленная опять беременна.

Однако идти за вторым супруги, кажется, не планируют. И хотя детей у них не становится больше, пополнение происходит в другой сфере – творческой. Так, вчера в семье наград музыканта прибыло: певец отличился в номинации "Проект в области классической музыки" в рамках премии "Виктория". Рядом с ним на торжественном вручении была любимая жена, которая предъявила долгожданную малышку-статуэтку в своем микроблоге.

"Спасибо огромное", – написала супруга Игоря Николаева под фотографиями, благодаря академиков и любителей классической музыки. Поклонники присоединились к поздравлениями артиста, пожелав ему новых побед.

"Гениальный человек! Мы так рады за Игоря", – пишут в комментариях радостные пользователи.

Стоит отметить, что очередная награда звезды – это доказательство того, что возраст не играет роль в развитии. Да, он в свои 63 года уже старичок, но еще может удивлять и восхищать публику! Нет сомнений, что Игорь Николаев будет удостоен еще кучи наград в ближайшем будущем.