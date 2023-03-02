"Дорогой": Приласкавшая российского бизнесмена Орбакайте ушла от мужа

Орбакайте ищет где потеплее.

Российская певица Кристина Орбакайте продолжает жить на две страны – Россию, где она зарабатывает, и США, где у нее муж и дети. При этом мать артистки Алла Пугачева живет с семьей в Израиле. Многие поклонники упрекают иммигрантов за отсутствие патриотичности. Мол, как зарабатывать, так в Россию, как жить – за бугор. Однако это не волнует звездное семейство, разбросанное по миру.

Несмотря на скандалы и пересуды вокруг ее семьи, Кристина Орбакайте продолжает работать и зарабатывать деньги там, где может. Она не спешит отказываться от привлекательных проектов и соглашается на выгодные сделки.

Так, звезда является амбассадором крупной и процветающей косметической компании Рив Гош. Ради такого крупного проекта Орбакайте даже ушла от мужа. На днях она выложила в соцсетях снимок, на котором предстала рядом с президентом группы компаний Рив Гош Эдгаром Шабановым. Певица поздравила его.

"С днем рождения, дорогой!" – написала Кристина Орбакайте.

В кадре певица нежно прильнула к плечу гуру российского beauty-бизнеса. К слову, страница самого Шабанова пестрит снимками Орбакайте. Судя по всему, она стала для него настоящей музой.