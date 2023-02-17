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Без слез не взглянешь: крошка-дочь безработной Орбакайте пашет как лошадь на чужого дядю

Наследница помогает Орбакайте.
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Скандальная выходка Аллы Пугачевой, когда она назвала россиян "холопами" и "рабами", а также отъезд за границу немного подмочил репутацию ее звездной наследницы. За перемещениями блондинки люди стали пристально следить, да и негативные отзывы и ее затронули. В итоге Кристине Орбакайте даже пришлось закрыть комментарии в своих социальных сетях.

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 Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

Что касается творческой деятельности, то концерты у певицы не проходят уже довольно давно. В России артистка, можно сказать, стала безработной и теперь планирует получать деньги за границей, ведь недавно организаторы ее концертов анонсировали выступления в Германии. Где сейчас находится звезда, точно неизвестно. Но, судя по последнему видео в микроблоге, она успела побывать во Франции.

51-летняя Кристина Орбакайте снялась в рекламном ролике парфюмерно-косметического бренда. И не одна, а с дочерью Клавдией. Работу родственницы проделали масштабную, ведь крутились перед камерой сразу в нескольких локациях: на центральных улицах Парижа, на каруселях с видом на Эйфелеву башню и в живописном саду.

Глядя на эти кадры, приходит осознание, что крошка-дочь как взрослая пашет на чужого дядю как лошадь. Ведь, если для блондинки – это все привычно, то для ее наследницы точно непростой труд. К тому же съемки занимают очень много времени. В общем, на старания Клавдии без слез не взглянешь – умиления, конечно. А может быть, девочке понравилось времяпрепровождения с матерью, да и на мгновение стать звездочкой как Кристина Орбакайте захочет, наверное, каждый.

Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 февраля 2023, 14:00 Источник: Соцсети • Требует проверки
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