Без трусов: потерявшая стыд Бузова помочилась при всем честном народе

Рядом с Бузовой был мужчина.

Поющая ведущая Ольга Бузова сейчас находится в рабочей командировке в Африке. Звезда "Дома-2" живет в местном отеле и в перерыве между съемками развлекается с коллегами.

На днях Ольга Бузова выложила будоражащее видео, на котором предстала задом к камере, выныривающей из бассейна. Ее упругие и довольно большие ягодицы блестели на солнце, словно масляный орех.

На самом же деле она просто помочилась в воде. Так артистка вынырнула из бассейна и глубоко изогнулась в спине, чтобы подчеркнуть красоту своей фигуры. Складывалось ощущение, что Бузова без трусов.

Потом она продолжила веселиться и хохотать в присутствии коллег, среди которых был и мужчина. С ним она особенно любезничала и шутила. Потерявшая стыд Бузова с огорчением отметила, что нормально искупаться она не сможет, так как на ней уже грим, накладные ресницы и прическа.

Ранее Ольга Бузова появилась в новом видео из Африке в черном обтягивающем платье с разрезом на бедре. Она прошлась по дороге в бежевых ботинках и демонстрировала свои пополневшие ноги. Оказалось, что формы теледивы изменились, и теперь она выглядит не так, чем еще полгода назад.

Стоит отметить, что Бузова всегда очень трепетно относилась к своим формам, но после гормонального лечения травмы руки она резко изменилась и потолстела. Теперь Бузова регулярно проводит время в тренажерном зале, но вес звезды все равно продолжает расти.