"На исходе": певица Слава призналась в неизлечимой болезни

Жизнь певицы Славы в последнее время была не самый радостной. Сильно выбило ее из колеи расставание с ее давним партнером и отцом двоих ее дочерей.
Добавим к этому то, что не так давно она буквально бросилась под нож пластического хирурга. Захотела Анастасия Сланевская (Настоящее имя Славы – Прим.ред.) избавиться от изъянов фигуры, которые появились из-за странных отношений с едой. Певица то постоянно садилась на диеты, которые не приносили желаемого результата, то бросала их и начинала заедать стресс и усталость большим количеством еды.
Вот и сейчас откровенная женщина захотела вновь поделиться с подписчиками тем, что у нее на душе. Оказывается, она посетила психиатра. Выйдя в сеть после посещения врача, певица Слава призналась в неизлечимой болезни: у нее диагностирована депрессия.
"Серотонин на исходе, слишком много стресса было", – поделилась Анастасия.
Хоть депрессию и нельзя полностью вылечить, состояние Славы можно скорректировать. Поэтому врач прописал ей прием специальных медикаментов, которые выровняют уровень гормонов.
Напоследок брюнетка пообещала пропить курс лекарств, а затем рассказать своим подписчикам об ощущениях и полученных результатах. Поделилась она и тем, что за помощью обратилась к врачу, а не стала искать советов блогеров.
И многие уверены, что это абсолютно правильное решение, ведь вопросы здоровья стоит доверять лишь профессионалам. Именно так, как и сделала это певица Слава.