"С перекошенным ртом от обиды": утонувшая в ненависти жена Газманова выбрала развод

Олег Газманов сделал все возможное.

11 марта супруга артиста Марина поставила точку в наболевшем вопросе. Она раскрыла подробности личной жизни в собственный день рождения. И хотя Олег Газманов пытался сделать жену счастливой, в их красивой истории проступили горькие эпизоды.

Когда именно все пошло наперекосяк и почему, женщина не уточнила. Однако поведала, что однажды "возненавидела весь мир и называла людей людишками". Попутно Марина призналась, что далеко не всегда выглядит роскошно и эффектно, но все равно любит... себя. О любви к Олегу Газманову она не вставила ни словечка.

"Я знаю тебя огорченную, подавленную, ревнивую, шумливую, тихую, в апатии... и люблю! А зареванную с разводами от размазанной косметики и перекошенным ртом от обиды... такую тоже люблю!" — написала сама себе жена Олега Газманова.

Поклонники заподозрили неладное: зачем блогерша выбрала частью поста развод от испорченного слезами макияжа, если могла передать теплый привет и благодарность мужу? Неужели Марина Газманова призналась в любви самой себе, потому что делать это стало некому?

Эти и другие вопросы муссируют сплетники в социальных сетях. Слухи о том, что Олег Газманов и его жена утратили гармонию в отношениях, назревают не первый год.