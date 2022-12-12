"Дружат против нас": Пригожин возмущен бесстыдством покинувших и клеймящих Россию звезд

Прежде звезд на "Рождественские встречи" собирала Алла Пугачева. Но теперь она в краю далеком. А свято место, как известно, пусто не бывает. И артисты при поддержке "Русского радио" собрались на "Большой Рождественский концерт группы "Земляне" и друзья" на столичной ВТБ-арене. Пока Валерия пела на сцене, с ее супругом – продюсером Иосифом Пригожиным – за кулисами встретился корреспондент "Дни.ру".

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