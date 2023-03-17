Панин показал свой член на потеху публике: фото

Алексей Панин пошалил всласть.



Стоит лишь обратиться к интернету с запросом "Какой сегодня праздник?", и всемирная паутина подскажет десятки поводов для того, чтобы у любого из нас был предлог нарядно одеться или сделать нечто особенное. А вот бывший российский актер Алексей Панин и без оснований горазд учудить что-нить этакое.

Судя по всему, он пожелал не только немного порадовать своих подписчиков, но и подразнить работников прессы, показав им свой внушительный инфоповод. В личном блоге Алексей немного похулиганил — выложил интимное фото.

На снимке Алексей Панин показал свой член на потеху публике. Крепко обхвативший нежную часть органа, мужчина будто бы ткнул эрегированным причиндалом в журналистов. Ведь именно к ним он и обратился в подписи к публикации.

"Интересно, как опишет это российская пресса?" – задался вопросом Алексей Панин.

Между делом на фотографии артист будто бы подавал пример: именно так держать надо свое достоинство, чтобы выглядело оно более брутальным. Увы, вскоре после добавления столь пикантного контента на свой канал, Алексей Панин передумал и удалил будоражащую кровь публикацию.

В распоряжении "Дни.ру" имеется вышеописанный снимок Алексея Панина. Однако из этических соображений мы не можем добавить фото члена в статью.



К слову, на одном из предыдущих снимков актер, также будучи полностью обнаженным, мерился первичным половым признаком со случайным прохожим. В результате эксперимента Алексей Панин признал свое поражение: его природа одарила менее внушительными размерами.

