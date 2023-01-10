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Шоу-бизнес
"Вот только родился!": Скрытная Дубцова явила миру своего малыша

"Вот только родился!": Скрытная Дубцова явила миру своего малыша

Ирина Дубцова шокировала фанатов фотографией ребенка.
прочитано 229 раз

Все преданные поклонники певицы знают, что она воспитывает единственного сына Артема, который, как пишет Пятый канал, появился на свет в браке с солистом группы Plazma Романом Черницыным. К сожалению, ребенок не смог спасти брак Ирины Дубцовой – в 2008 году она развелась с музыкантом, но ради наследника осталась с ним в дружеских отношениях.

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 Ирина Викторовна Дубцова

Ирина Викторовна Дубцова певица, поэтесса, композитор

Артистка – мамочка довольно скрытная, ведь своего любимого сына поклонникам показывает не часто. К слову, одна из последних публикаций с его участием датируется 1 июня прошлого года и состоит из подборок фотографий разных периодов его жизни. Видимо, солнечные Мальдивы спровоцировали певицу на откровения, ведь находясь в отпуске, она решила показать своего "малыша" – именно так звезда назвала наследника.

Ну, а он оказался далеко не крохой, а красивым молодым человеком, которому уже исполнилось 17 лет. Именно это и шокировало россиян: многие не могли представить того, что наследник Ирины Дубцовой уже такой взрослый.

"А я подумала сначала с молодым человеком, а это сын. Когда вырос то? Как быстро растут чужие дети! Вот только родился!", – пишут удивленные пользователи под фотографиями.

Об Артеме, кстати, известно не так уж и много. Кажется, парень не очень публичный. В 2021-м году артистка рассказывала, что он решил пойти по стопам своих родителей и заняться музыкой. Молодой человек даже записал дебютную песню, которая восхитила Ирину Дубцову!

Ирина Дубцова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 января 2023, 14:20 Источник: Соцсети • Требует проверки
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