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Вторник 14 марта

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Превратился в тень: вес лишившегося конечностей инвалида Костомарова достиг критической отметки

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Господи, спаси!

46-летний Роман Костомаров в начале января попал в реанимацию с пневмонией, где его одновременно подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Но из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом у спортсмена началось стремительное отмирание тканей, вскоре гангрена распространилась на пальцы, начался некроз конечностей. Обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени. В итоге спортсмену ампутировали обе стопы, а потом, как уверяла пресса, и кисти обеих рук. Он просто стал инвалидом!..

Но коварная болезнь не отступила, нанося тяжелые удары по различным органам. Пресса писала про два инсульта, отек мозг, ослепший левый глаз, синегнойную палочку, менингит. Сегодня из-за синеющих остатков рук врачи подозревают у него повторный сепсис.

Все это время спортсмен практически ничего не ел. Ампутированные части тела, большая потеря крови – все это негативно отразилось на весе. О чем и шепчется сегодня младший медперсонал. "При поступлении в больницу его рост составлял 182 см, вес – 75 кг, – утверждают медсестры. – Сегодня же вес, как говорят, достиг критической отметки – он весит меньше 50 килограммов, что в его состоянии критично".

По словам тех, кто видел фигуриста в больничной палате, он превратился просто в тень, от былого красавца не осталось и следа.

14 марта 2023, 15:10
Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Костомаров кричит из-за Навки

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