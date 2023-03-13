Не зря плакала о раке: Чехова собирает с миру по нитке на дорогу в последний путь

Чехова обратилась к россиянам.

Не так давно звезда рассказала поклонникам об окончании важной главы в своей жизни. Артистка решила завершить продажу своих курсов по похудению, так как поняла, что переросла эту тему, ведь сбросила лишние килограммы она семь лет назад. Поклонников интересовало, чем же займется Анфиса Чехова.

В своем микроблоге теледива сообщила, что собирается путешествовать по Африке, но не одна, а со своим сыном Соломоном и преданными поклонниками. Конечно же авторский тур со звездой – удовольствие не бесплатное. На дорогу в последний путь – конечную точку поездки – звезда собирает, так сказать, с миру по нитке. Желающим такое африканское развлечение обойдется в более чем 500 тыс. рублей.

Поклонники в комментариях уже предположили, что, благодаря деньгам людей, решивших отправиться в поездку, Анфисе Чеховой даже не придется ничего платить. "Вуаля – для нее с ребенком тур бесплатный..." – написал кто-то из пользователей. И, конечно, нашлись те, кто отметил, что встреча с теледивой и путешествие по ЮАР – их мечта. И правда, зная мудрость звезды и ее умение рассуждать на высокие темы, можно предположить, что поездка с ней получится интересной.

Так что, не зря она плакала о раке в соцсетях какое-то время назад, рассказывая, как переживает за каждого пораженного этой болезнью человека. Ведь сочувствие чужому горю по закону кармы возвращается добрыми переменами в жизни. К тому же столь трогательные посты, обнажающие душу Анфисы Чеховой, только притягивают людей, а значит, желающих точно будет много!