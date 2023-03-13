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Утонувшее вниз головой тело Толкалиной нашли слишком поздно: Начало пахнуть

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Толкалина виновата сама.

Российская актриса театра и кино, бывшая жена Егора Кончаловского Любовь Толкалина со студенчества полюбила сниматься в кино. Звезда считала это своим признанием, и неспроста.

Еще учась во ВГИКе, Толкалина сделала для себя открытие: театр — это не ее: "Каждый раз, выходя на сцену, думала: "А оно мне надо?" Ни удовольствия, ни пользы", – вспоминала звезда. А вот кино — это была как раз стихия Любови.

Артистичность актрисы с годами лишь расцветает в ней. Это Толкалина постоянно демонстрирует своим поклонникам в соцсетях.

Сейчас артистка отдыхает в Италии. На днях она выложила видео, на кадрах которого ушла под воду в бассейне с головой. Тело Толкалиной было бледным и безжизненным, а ее длинные волосы обвивались под водой вокруг шеи. Поклонники слишком поздно нашли, что Толкалина настолько профессиональный пловец. Оказывается, она проходит особое обучение.

Ранее Толкалина писала про фридайвинг. По словам актрисы, она уже установила личный рекорд и погрузилась на глубину 25 метров. Также она погружалась вниз головой.

"Хорошо бы, чтобы от меня не начало пахнуть рыбой…" – написала Толкалина.

13 марта 2023, 13:00
Любовь Толкалина. Фото: Natalya Loginova/ Russian Look/ Globallookpress.com
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