Андрюша вернулся! Малахов попер Цискаридзе с Первого канала

Андрей Малахов оказался сильнее Николая Цискаридзе.



Многие телезрители сильно удивились, когда, включив "Сегодня вечером" на Первом канале, обнаружили там Андрея Малахова, а не Николая Цискаридзе. Артист балета вел программу с мая 2022 года, сменив на своем посту сбежавшего из России иноагента Максима Галкина*. А юморист, в свою очередь, должен был стать будто бы новым Малаховым, взамен уволившегося после конфликта Андрея.



Решение об увольнении Андрей Малахов принял еще в далеком 2017 после того, как у него возникли разногласия с одним из новых продюсеров шоу. Коллега жаждала больше политической повестки, в то время как шоумен хотел уделять максимум эфирного времени социальной тематике.

Но, судя по появлению в эфире одного из старых выпусков шоу, записанного еще с участием Андрея Малахова, конфликт исчерпан. И, уверены многие, изменения в эфирной сетке были сделаны с целью прощупать почву, чтобы понять реакцию аудитории.



К слову, многие поклонники Малахова были рады его возвращению, пусть Малахов попер Цискаридзе с Первого канала всего на один лишь день. Возможно, руководство канала прислушается к мнению общественности и заменит им Николая Цискаридзе, работой которого многие зрители недовольны.

Так что, быть может, совсем скоро получится сказать о том, что Андрюша вернулся в родные стены Первого канала. И теперь каждый выпуск "Сегодня вечером" будет заканчиваться знакомой уже фразой: "С вами был я, Андрей Малахов, берегите себя и своих близких!"

* – объявлен иноагентом по решению Минюста РФ.

