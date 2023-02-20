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Андрюша вернулся! Малахов попер Цискаридзе с Первого канала

Андрей Малахов оказался сильнее Николая Цискаридзе.
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Многие телезрители сильно удивились, когда, включив "Сегодня вечером" на Первом канале, обнаружили там Андрея Малахова, а не Николая Цискаридзе. Артист балета вел программу с мая 2022 года, сменив на своем посту сбежавшего из России иноагента Максима Галкина*. А юморист, в свою очередь, должен был стать будто бы новым Малаховым, взамен уволившегося после конфликта Андрея.

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 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Решение об увольнении Андрей Малахов принял еще в далеком 2017 после того, как у него возникли разногласия с одним из новых продюсеров шоу. Коллега жаждала больше политической повестки, в то время как шоумен хотел уделять максимум эфирного времени социальной тематике.

Но, судя по появлению в эфире одного из старых выпусков шоу, записанного еще с участием Андрея Малахова, конфликт исчерпан. И, уверены многие, изменения в эфирной сетке были сделаны с целью прощупать почву, чтобы понять реакцию аудитории.

К слову, многие поклонники Малахова были рады его возвращению, пусть Малахов попер Цискаридзе с Первого канала всего на один лишь день. Возможно, руководство канала прислушается к мнению общественности и заменит им Николая Цискаридзе, работой которого многие зрители недовольны.

Так что, быть может, совсем скоро получится сказать о том, что Андрюша вернулся в родные стены Первого канала. И теперь каждый выпуск "Сегодня вечером" будет заканчиваться знакомой уже фразой: "С вами был я, Андрей Малахов, берегите себя и своих близких!"

* – объявлен иноагентом по решению Минюста РФ.

Андрей Малахов. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 февраля 2023, 18:00 Источник: Первый канал, шоу "Сегодня вечером" ✓ Надежный источник
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