"Достойна": развратная невеста Виторгана вывалила дряблые груди

Появилось новое интим-фото подружки Максима Виторгана.

После расставания с Ксенией Собчак актер и режиссер Максим Виторган недолго был один. Совсем скоро его стали ловить вместе с новой подружкой — актрисой Нино Нинидзе. Поклонники, следящие за звездами шоу-бизнеса, уже окрестили ее будущей женой Виторгана.

А пока все с замиранием сердца ждут предложения, развратная невеста Максима Виторгана развлекается и живет жизнью свободной дамы. Нинидзе путешествует, занимается спортом и ходит на звездные вечеринки. В честь дня рождения подруги Агаты Муцениеце она опубликовала откровенную фотографию с какого-то звездного выхода.

Поклонники оценили фотографию — две красивые женщины позируют в очень откровенных позах. Сидящая слева подружка Максима Виторгана и вовсе вывалила груди на всеобщее обозрение. Из-за качества фото кажется, что кожа на груди у Нино совсем дряблая, хотя ей всего 31 год.

"Девочка моя — чистая, светлая, сильная! Будь, пожалуйста, самой счастливой, ты достойна всего-всего! С днем рождения", — такими словами Нино поздравила Агату.

Сразу после фотографии с грудью девушка Виторгана поделилась видео с тренировки ягодиц. Радость для всех зрителей — за день успели рассмотреть прелести Нино Нинидзе со всех сторон!