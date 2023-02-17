Стыдно: выкатившую живот любовницу Виторгана отправили в роддом

После развода с Ксенией Собчак популярный актер все же навел порядок в личной жизни. Его новую спутницу Нино Нинидзе многие стали ассоциировать не просто с любовницей, но и с возможной женой. Однако весной прошлого года артист, по слухам, покинул Россию, а его возлюбленная осталась здесь.
Тогда поклонники заподозрили расставание, к тому же многие публикации актрисы переполнены отчаянием. И если жениха она, может быть, и лишилась, то у нее точно остались фанаты, которые успели ее полюбить. Знаменитость с большим удовольствием ведет для них свой микроблог, иногда не стесняясь себя настоящей.
Накануне в своем микроблоге Нино Нинидзе выложила видео, подписав его "песенка неудачницы". Там она дурачится под грустную музыку, пританцовывая и строя разные гримасы. На таких словах, как "теряю смысл, ну и пусть" любовница Максима Виторгана показывает выкатившийся живот, несвойственный всегда худой звезде.
В Сети злопыхатели, увидев пузико Нино Нинидзе, на словах отправили ее в роддом — чтобы угомонилась и наконец-то принесла актеру ребенка. Не сразу понятна причина появившегося животика. Возможно, это не связано с беременностью.
В кадре пассия Максима Виторгана ела какую-то выпечку. Так что, вероятно, артистка просто слегка прибавила в весе из-за калорийной пищи.
Конечно, сейчас актриса в не лучшей форме, а запускать свою внешность незамужним звездам обычно стыдно. Но скоро лето — наверняка подруга Максима Виторгана приведет себя в порядок к пляжному сезону.