Мрамор и тонны цветов: как выглядит место упокоения ушедшей Стриженовой

Россияне провожают Стриженову.

На днях знаменитая актриса как обычно выступала перед своими зрителями. Она отыграла спектакль "Леди на день" и под шум аплодисментов ушла со сцены. А потом на странице Екатерины Стриженовой в соцсетях появилась для многих печальная новость – неожиданно была названа дата прощания с ней.

Дело в том, что 29 марта состоится крайний спектакль с участием известной брюнетки. Получается, в ближайшее время это будет последняя возможность увидеть телеведущую живьем на сцене. В последующих постановках примет участие уже другой актерский состав.

Екатерина Стриженова отыграла "Леди на день" несколько дней, но кое-что до сих пор напоминает об этом событии. Вчера артистка показала, как выглядит место ее упокоения – дом, в котором она, как и многие люди, ощущает покой и гармонию. Судя по видео, снятом брюнеткой, одна из комнат усыпана тонной цветов.

"На спектакле "Леди на день" мне подарили ящик с нарциссами, и сегодня они все расцвели", – похвасталась теледива.

Сегодня звезда записала новое видео, отражающее ее внутреннее настроение с наступлением весны и показавшее еще один кусочек ее домашнего интерьера. В кадре – мраморная поверхность раковины, а на ней яркий тюльпан, которые нюхает бельчонок.

"Коко вас поздравляет с первым днем календарной весны", – написала в своем микроблоге звезда.

А они в свою очередь теперь провожают любимицу в новый месяц, посылая ей позитивные пожелания.

"Теплой, солнечной, доброй весны!" – обратился кто-то из фанатов к Екатерине Стриженовой.