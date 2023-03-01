"Юля знает": Бросивший Ковальчук после 15 лет брака Чумаков признался в любви другой женщине

Чумаков раскрыл подробности.

Эта пара считается одной из самых крепких в мире отечественного шоу-бизнеса, где каждый год кто-нибудь разводится. И даже многочисленные слухи о разрыве или изменах не ударяют по звездной семье. Впрочем, неудивительно, ведь Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук тщательно оберегают свою личную жизнь.

После 15 лет брака знаменитый брюнет решил приоткрыть завесу тайны: он на какое-то время бросил свою супруги и отправился на откровенное интервью, в котором рассказал об отношениях с женой. Некоторые заявления музыканта наверняка кого-то повергли в шок. Например, когда он сказал, что редко говорит своей супруге заветное "люблю".

Алексей Чумаков поспешил объяснить, что это не значит, что он не испытывает огромных чувств к Юлии Ковальчук. Просто, по его мнению, для взрослого сформировавшегося человека гораздо важнее поступки. А вот другой женщине он признается в любви постоянно и даже сделал это в рамках интервью. Речь идет о дочери Амелии, которую супруги скрывают от чужих глаз. Музыкант заверил, что говорить это слово ребенку необходимо часто, ведь таким образом формируется его фундамент.

Певцу, конечно, задали вопрос: в чем секрет крепкого брака? Он объяснил, что главное в отношениях – не становиться "тюрьмой" для партнера и давать ему право мыслить по-своему.

"Юля знает, что она может мыслить так, как она хочет, развиваться так как она хочет, ощущать этот мир так, как она хочет", – объяснил Алексей Чумаков, заверив, что чувствует то же самое.