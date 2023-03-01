Свалившийся бомжом извращенец Панин разодрал отверстие на теле: С 14 лет все

Панин уже никогда не будет прежним.

Когда-то российский актер Алексей Панин на родине не пригодился. Здесь он стал скатываться по социальной лестнице, лишаться работы, выпивать и превращаться в аморального персонажа. Успехов с таким послужным списком в России ему было не сыскать, поэтому он правильно решил сматываться отсюда.

Несколько лет назад Алексей Панин вместе с дочерью Анной решил покинуть Россию и обосновался в Испании. Там он свободно мог пить и появляться с бодуна в школе у своей дочери, вести неадекватные прямые эфиры рядом с помойками и продолжать демонстрировать разложение собственной личности, не получая взамен ни капли осуждения от моралистов. Из-за границы Панин легко и без зазрения совести критиковал Россию и россиян, называя их убогими и ограниченными. Сам же он гордо называл себя извращенцем.

Промотав в Испании несколько лет бесцельно, Панин задумался о заработке. Судя по всему, деньги, заработанные им в России, подошли к концу, пришлось браться за ум. Недавно он показал в своем телеграм-канале, как репетирует спектакль "Скамейка", с которым планирует выступить в ряде европейских городов.

На репетиции Панин играл самого себя – громко и базарно рассуждал, размахивая руками, матерился, словом, не приворялся. Работа для него оказалась легкой. Женщина, которая в это время стояла рядом с ним, выглядела ошарашенной и даже немного напуганной.

"Ненавижу таких нахлебников! Я ж с 14 лет все на себе тащу, Вер! Сначала в ПТУ поступил, потом в институт на зоаочное, бросил. Потом в снабжение попал. У нас же в стране *** (ничего – Прим. ред.) нет, все же доставать надо! Надо переспать с какой-нибудь мымрой, чтобы она тебе бумажку подмахнула", – орал Панин на репетиции.



Актер отметил, что скоро состоится премьера спектакля в Испании, дальше 11 апреля в Стокгольме, 13 апреля в Гетеборге.

После репетиции Панин опубликовал свежий снимок, на котором предстал рядом с женщиной. На теле были джинсы с разодранным отверстием в области бедра.