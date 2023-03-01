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Среда 1 марта

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"Сильная женщина": порвавшая с мужем Подольская осталась одна

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Подольская поставила точку.

Российская певица и ведущая, выпускница шоу "Фабрика звезд-5" Наталья Подольская уже почти 13 лет состоит в браке с певцом Владимиром Пресняковым. Пара воспитывает двух сыновей Артемия и Ивана. В последнее время вокруг звездной семьи ходило много слухов, из-за чего поклонники пристальнее наблюдали за ними. Масла в огонь подлил отпуск, когда Подольская с детьми отправилась в отпуск без мужа.

Но в последнее время пара демонстрирует идиллию. Судя по всему, Подольская порвала с мужем в клочья все обиды и горькие воспоминания, достигнув полного взаимопонимания. Недавно семья побывала на горнолыжном курорте. Подольская публиковала совместные с Пресняковым фото в своем блоге и выглядела довольно счастливой.

А недавно она снова осталась одна. На свежем фото абсолютно одна Наталья Подольская предстала в сексуальном образе с оголенными плечами и бедрами. Певица в блестящем серебристом коротком платье и в босоножках на шпильках отметила таким образом начало весны. Несмотря на то, что с Пресняковым у нее уже вроде бы все нормально, певица не перестает держать фанатов в напряжении.

Сегодня она выставила в аккаунте картинку, на которой было написано: "У настоящих мужчин женщина счастливая у остальных сильная". К какой категории Подольская относит себя, не известно, но очевидно, что она явно не слаба, ведь ей удается не только воспитывать детей, но и заниматься несколькими проектами одновременно.

1 марта 2023, 15:20
Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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