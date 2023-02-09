"Пошли на *** все!": доведенная до истерики Кудрявцева грязно унизила поклонников

Лера Кудрявцева показала истинное лицо.

Лера Кудрявцева иногда использует крепкие выражения, которые женщинам, а уж тем более медийным произносить крайне нежелательно. Телеведущая не стыдится говорить бранные слова даже при толпе людей. Знаменитость позволяет себе нецензурные фразы и на работе.

Недавно коллеги довели блондинку до истерики. Телеведущая опубликовала в популярной соцсети видео, на котором она кричит матом на команду передачи "Звезды сошлись".

"Ну это ****** (кошмар – Прим. ред.)! Вы мне скажите, я, может, чего-то не понимаю *****? Просто ****** (возмутительно – Прим. ред.). Пошли на *** все!" – обратилась Лера Кудрявцева к коллегам.

Мат, сказанный в адрес другого человека, всегда звучит для него как унижение. А Лера, судя по видео, сделала это максимально грязно. Но поскольку Кудрявцева решила показать, как она ругается, то этого нисколько не стесняется. "Не знаю, сложно со мной работать или нет, но иногда я просто мегера. Нет, не иногда. Общий фон нервный", – объяснилась телезвезда перед поклонниками.

Лера Кудрявцева, решившая показать себя не с лучшей стороны, очевидно, не берет во внимание тот факт, что некоторым фанатам крайне неприятно слушать то, как она матерится. Ведь для них это тоже своего рода унижение.