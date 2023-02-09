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Кто папаша? Загулявшая на чужбине молодуха Петросяна предъявила беременное пузо

Жена Петросяна засветила отца.
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Татьяна Брухунова, став женой прославленного комика, кажется, проживает лучшую жизнь. Носит брендовые вещи, хвастается модными луками, путешествует. Недавно, кстати, молодая мамочка побывала в Стамбуле. Жена Евгения Петросяна буквально загуляла: ходила по улочкам, заглядывала в дорогие бутики, посещала музеи и вкусно ела.

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Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Вернувшись в Москву, праздник жизни у Татьяны Брухуновой не закончился. Практически сразу по прилете она отправилась на бэйби шауэр к своей подруге Елизавете Моряк. Актриса ждет ребенка и в честь скорого появления на свет первенца собрала звездных гостей. Внимание собравшихся, конечно было сконцентрировано на округлившемся животике будущей мамы.

Кстати, актрису в положении увидели не только ее близкие, приглашенные на вечеринку. Жена Евгения Петросяна предъявила беременное пузо подруги своим подписчикам, заботливо сняв его на камеру и опубликовав в микроблоге. Далекие от мира шоу-бизнеса и личной жизни Лизы Моряк наверняка задались вопросом: "А кто папаша?". Татьяна Брухунова запечатлела и его: на видео в кругу гостей замечен счастливый Сарик Андреасян.

Супруга известного комика также дала понять россиянам, что на бэйби шауэр отправилась не с пустыми руками. Виновнице праздника она вручила довольно небольшую охапку цветов.

"Я несу шикарный букет!" – похвалилась своим подарком жена Евгения Петросяна.

Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 февраля 2023, 12:40 Источник: Соцсети • Требует проверки
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