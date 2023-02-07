Молодая жена Петросяна включила Минск в состав России

Татьяна Брухунова много путешествует. Не так давно Евгений Петросян возил свою молодую жену на Мальдивы. А позже супруга юмориста летала в Стамбул. Во время каждой поездки она публикует в популярной соцсети фотографии и делится впечатлениями.
Недавно одна из поклонниц попросила Брухунову назвать города России, которые стоит посетить. "Тула, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Суздаль, Екатеринбург, Минск. Это мои любимчики", – ответила Татьяна. Понятно, что жена Петросяна неосознанно включила столицу Белоруссии в состав России у себя в голове, когда перебирала воспоминания о путешествиях, но увидевших ошибку интернет-пользователей уже нельзя было остановить.
Некоторые подписчики едва ли не вышли из себя из-за того, что Брухунова из-за своей невнимательности назвала Минск российским. "Никогда не будет русским городом! Если уважаете белорусов как нацию, не пишите такого больше никогда!", "Постарайтесь больше так не думать. Спасибо", – взъерепенились пользователи Сети.
Жене Евгения Петросяна пришлось объясняться. "Понимаю, что могла задеть чьи-то чувства. Конечно, Минск – не Россия. Я хорошо это знаю. Ничего плохого в своем ответе не подразумевала", – написала Татьяна Брухунова.