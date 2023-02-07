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Молодая жена Петросяна включила Минск в состав России

Супруга Евгения Петросяна поразила публику.
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Татьяна Брухунова много путешествует. Не так давно Евгений Петросян возил свою молодую жену на Мальдивы. А позже супруга юмориста летала в Стамбул. Во время каждой поездки она публикует в популярной соцсети фотографии и делится впечатлениями.

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Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Недавно одна из поклонниц попросила Брухунову назвать города России, которые стоит посетить. "Тула, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Суздаль, Екатеринбург, Минск. Это мои любимчики", – ответила Татьяна. Понятно, что жена Петросяна неосознанно включила столицу Белоруссии в состав России у себя в голове, когда перебирала воспоминания о путешествиях, но увидевших ошибку интернет-пользователей уже нельзя было остановить.

Некоторые подписчики едва ли не вышли из себя из-за того, что Брухунова из-за своей невнимательности назвала Минск российским. "Никогда не будет русским городом! Если уважаете белорусов как нацию, не пишите такого больше никогда!", "Постарайтесь больше так не думать. Спасибо", – взъерепенились пользователи Сети.

Жене Евгения Петросяна пришлось объясняться. "Понимаю, что могла задеть чьи-то чувства. Конечно, Минск – не Россия. Я хорошо это знаю. Ничего плохого в своем ответе не подразумевала", – написала Татьяна Брухунова.

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 7 февраля 2023, 20:20 Источник: Соцсети • Требует проверки
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