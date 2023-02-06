Бледанс потеряла любимого мужчину: Умер от сердечного приступа

Эвелина Бледанс узнала о смерти прямо на съемках.

53-летняя актриса и телеведущая Эвелина Бледанс всегда была окружена мужским вниманием. За плечами у звезды три брака и, к сожалению, все неудачные. Сейчас звезда говорит, что счастлива в новых отношениях.

Но недавно, в студии телепередачи "Звезды сошлись" Эвелина узнала страшную правду о своем возлюбленном. Она буквально потеряла любимого мужчину. Еще учась в школе, Бледанс закрутила роман с молодым человеком по имени Алексей. Она признавалась, что была влюблена в душу компании и преданного друга. Дороги парочки разошлись и больше Эвелина о нем не слышала.

После выпуска мужчина не мылся, бомжевал и употреблял алкоголь в избыточных количествах. Одноклассница Эвелины Бледанс рассказала, что ассоциальный образ жизни Алексея закончился для него трагично. По слухам, его не стало.

"До нас донеслись слухи, что он умер от сердечного приступа", – рассказала одноклассница Бледанс.

Эвелина заявила, что не знала об уходе Алексея. Сейчас звезда почти не общается с одноклассниками. По словам Бледанс, недавно из жизни ушла ее последняя школьная подруга, крестная старшего сына Николая. Звезда старается относиться к смерти философски и принимать такой поворот судьбы.