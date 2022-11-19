Растянувшая почерневшую промежность Бледанс схватилась за длинный агрегат: Мерзко

Артистка, прославившаяся в первую очередь по роли сексапильной медсестрички в "Маски-шоу", даже перешагнув 50-летний рубеж не перестает демонстрировать обнаженные части тела. На этот раз звезда сняла рекламу популярного сервиса для знакомств, превратившись в роковую госпожу с плеткой.
Эвелина Бледанс продемонстрировала фигуру, утянутую в корсет и латексный костюм. На одном из кадров знаменитость растянула почерневшую из-за коротких шортиков промежность, при этом схватившись за длинный агрегат для порки. Впрочем, провокационный наряд Бледанс шокировал народ в меньшей степени, чем призыв, которая та озвучила.
Артистка посчитала забавным призвать всех на "мамбализацию", чтобы отправиться на "фронт" в должности рядовой стрельбы глазами, наводчицы суеты, разведенки с прицелом и настоящего полковника. Подписчики юмор Эвелины Бледанс не оценили, отметив, что в нынешних условиях подобные шутки вызывают оторопь.
"Смешно, но совсем не к месту в данной ситуации", "Испанский стыд", "Кажется, не туда занесло. Если б в другое время то посмеялась. А сейчас прям покоробило", "Клоунесса. Предстарческий синдром", "Какой жесткий цинизм!" – написали в комментариях.