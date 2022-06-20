Всем на зависть: 49-летняя Лачина похвасталась своей сочной ягодкой

В курортном Ейске продолжается IX российский кинофестиваль "Провинциальная Россия". В конкурсную программу престижного форума вошли картины режиссеров Никиты Владимирова, Марии Тумовой, Александра Галибина и других. Оценивает же их жюри во главе с Сергеем Шакуровым. Но гости фестиваля успевают не только смотреть новинки отечественного кино, но и знакомиться с красотами гостеприимного Ейского района.

Черешня считается одной из самых древних форм вишни и фруктовых деревьев, культивированных человеком. Ученые говорят, что возделывать их начали еще 8 тысяч лет назад. Изначально черешню называли "Керасунтскими плодами" – по названию древнего византийского города Керасунт (Гиресун в Турции сегодня), откуда впервые стали экспортироваться ягоды. Так произошло латинское название cerasi, ставшее в России "черешней".

В Ейском районе находится крупнейший сад Кубани "Плодовое". Одни цифры поражают воображение – 1000 гектаров плодово-ягодных деревьев, из которых 200 гектаров занимает черешня. А это, на минуточку, 120 тысяч стволов, 12 из 40, занесенных в госреестр России, сортов. Самые раннеспелые из них – "Валерий Чкалов" и "Дагестанка" – дают вкуснейшие плоды уже в конце мая. Сейчас на подходе поздние сорта – такие как "Регина". За сезон это образцовое хозяйство дает от 500 до 1200 тонн отборных ягод. Крупные – одна к одной – они так и манят к себе.

И особое удовольствие – собирать их своими руками, прямо с ветки. Артисты отложили в сторону привычные микрофоны, вооружились специальными туесками и отправились по ягоды. Ну когда еще представится возможность есть черешню прямо с ветки, да еще и такую сочную, ароматную!

"Рвать надо с веточками, – учит звезд опытный работник хозяйства. – Иначе ягода потечет и вы никуда ее не доставите. У нас магазины требуют поставок именно с веточками, чтобы черешня дольше сохраняла товарный вид и не портилась".

Люди, которые сезонно убирают черешню, зарабатывают по 25-30 рублей за каждый килограмм. Всего же за смену человек набирает от 50 до 120 килограммов. Но черешня такая крупная, что сделать это не составляет большого труда. А главное, нет ни единой червивой ягодки. Один из секретов – правильный полив. В "Плодовом" к каждому деревцу подведена трубка с водой, которая поступает из шести, расположенных в хозяйстве, водоемов.

Оксана Сташенко, Эвелина Бледанс с сыном Семеном, Ирина Лачина и президент фестиваля "Провинциальная Россия" Сергей Новожилов объявили шуточное соревнование – кто быстрее наберет больше всех ягод.

Ирина Лачина оказалась проворнее коллег – так лихо управлялась с черешней, словно бы всю жизнь этим занималась. Причем ягоды у нее оказались самые спелые и сочные. Всем на зависть!