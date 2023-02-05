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Шоу-бизнес
Устроившая истерику дочь Славы рассказала Кудрявцевой о поле ребенка: Мужу нравится

Устроившая истерику дочь Славы рассказала Кудрявцевой о поле ребенка: Мужу нравится

Дочь певицы Славы скоро родит.
прочитано 31 раз

Шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" годами приглашало на место гостя именитых персон, о тайнах и скелетах в шкафах которых зрители так хотели бы узнать. Но теперь, судя по всему, то ли формат передачи изменился, то ли появилась необходимость, как сочли некоторые, заткнуть дырки в контент-плане. Иными словами, очередной гостьей стала старшая дочь певицы Славы Александра Морозова.

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 Слава (певица)

Слава (певица) певица

Некоторое время назад девушка, стремительно вышедшая замуж, сообщила о своей беременности, а ее мать Слава, известная в миру как Анастасия Сланевская, записала несколько слезливых роликов, да сходила с детьми на УЗИ. На одном из них проверялось здоровье будущего малыша, а на другом – врач смогла рассмотреть пол крохи.

Результаты родителям не сообщили, а конверт с заветным словом направили Лере Кудрявцевой, которая, пригласив Александру Морозову в студию, подготовила той сюрприз. Открыв вынесенную помощниками коробку, дочь Славы рассказала Кудрявцевой о поле ребенка, который сразу же поняла по цвету наполнявших ее воздушных шаров.

"Видимо, Платон родится. Мужу нравится имя Платон. Мне оно в четные дни месяца нравится, в нечетные — нет", – пошутила будущая мать.

Рассказала дочь Сланевской и о своем здоровье: ноги отекают, но токсикоза нет, а затем призналась, что устроившая истерику за истерикой часть ее личности осталась в первом триместре. Сегодня же дочь певицы Славы полностью спокойна и умиротворена.

Анастасия Сланевская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 5 февраля 2023, 13:00 Источник: НТВ, "Секрет на миллион" ✓ Надежный источник
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