Потные и возбужденные прятали глаза: Авербух дал свободу застуканной с другим Арзамасовой

Илья Авербух смирился с неизбежным.



Пусть финал шоу "Ледниковый период. Снова вместе" уже прогремел, а победители давно стали известны, эмоции участников шоу не утихают до сих пор. Вот и жена Ильи Авербуха мысленно вернулась к своему бывшему партнеру Никите Кацалапову, о чем не преминула возможностью сообщить в своем блоге.

"Сегодня в 21:35 финал "Ледникового периода" на первом. Знаю, что многие его уже посмотрели в сети, но я рада, что мы ещё раз сможем показать нашу "Эйфорию", – пригласила зрителей к экрану телевизора Лиза Арзамасова, не забыв выразить благодарность своему партнеру по ледовой арене.

По мнению зрителей, выступления пары отличались таким эмоциональным и актерским надрывом, что у некоторых создавалось впечатление, что они смотрят не на срежиссированный номер, а подсматривают за застуканной с другим мужчиной Лизой Арзамасовой, которая сбежала от возрастного Ильи Авербуха и предалась обуявшей ее страсти. А это ли не показатель мастерства?!



Судя по комментариям, написанным фолловерами Лизы Арзамасовой под ее постом, многие сегодняшним вечером действительно засядут перед экраном, чтобы вновь окунуться в уже пережитые чувства и вновь посмотреть на то, как потные и возбужденные спортсмены несколько минут прятали глаза, лишь бы поскорее отдышаться после тяжелейших нагрузок.

Поэтому видя то, как зрители полюбили пару Никиты Кацалапова и Лизы Арзамасовой, Илья Авербух, скорее всего, попросил няню поработать сверхурочно и тем самым дал свободу своей любимой супруге. Разрешил вновь продемонстрировать результаты длительного труда и почувствовать эмоциональную отдачу публики, которая будет приятна как и самой Лизе Арзамасовой, так и ее мужу Илье Авербуху, который продюсировал шоу "Ледниковый период".

