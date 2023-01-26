Волосатая: Расставившая ноги Арзамасова сняла на камеру свою мохнатку

Скромница Арзамасова показала все.

Не так давно "папина дочка" всерьез напугала своих поклонников. В прессе появилась информация о том, что актриса не появилась в одном из спектаклей из-за болезни. Недуг, который поразил Лизу Арзамасову, не раскрывается.

Вместе с тем вечно работающая артистка объявила о том, что собралась сделать паузу – устроить себе отпуск, чтобы отдохнуть, набраться сил и поправить здоровье. К тому же звезда готовится к новым проектам в наступившем году. Благо, из соцсетей жена Ильи Авербуха решила не уходить: она пообещала фанатам делиться интересными историями из жизни, а также фотографиями, которые спрятаны у нее для таких случаев.

Вчера вечером Лиза Арзамасова и решила разбавить свою ленту новым снимком: звезда "Папиных дочек" уселась на скамейке, расставив ноги, где-то в новогодней обстановке и сняла на камеру варежки – так сказать, настоящие мохнатки! Ведь обе перчатки выполнены шерстью наружу. Видно, что каждая руковичка волосатая.

Зимний аксессуар сразу привлек внимание пользователей. Возможно, потому, что они слишком цветные и яркие для ее образа с черной строгой курткой. "Какие у вас прикольные варежки!" – написал кто-то из фанатов в комментариях. Пользователи также не упустили возможности напомнить Лизе Арзамасовой о том, какая она нежная и красивая на каждой своей фотографии.