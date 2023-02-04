"Полюбуйтесь!": раздвинувшая "ножки" Стриженова засветила пышную растительность

Актриса Екатерина Стриженова побаловалась на камеру.



54-летняя актриса не теряет девичьего задора и демонстрирует пикантные видео на радость подписчикам. В личном блоге Екатерина Стриженова показала свое главное достоинство. Выглядит оно весьма привлекательно, но не со всех ракурсов. Поэтому звездная брюнетка слегка раздвинула "ножки" и поместила их концы в воду.

Артистка запечатлела на ролике букет из трех огромных белых роз, стебли которых стоят в вазе. Причем Екатерина Стриженова засветила пышную растительность неслучайно. Она обожает цветы, охотно украшая ими и дом, и сад.

Звезда кино и телевидения считает цветоводство своим хобби. Сочные бутоны разнообразных оттенков радуют глаз и побуждают поклонников чаще заходить на страницу артистки. "Если бы я была художником, я бы обязательно написала портрет этих роз", — призналась на видео Екатерина Стриженова.

Всем неравнодушным звезда сообщила название сорта — Кэндллайт. Дословно оно переводится как "свет свечи". По словам актрисы, бутоны распускаются до последнего лепестка, а сами розы выглядят как фарфоровые. Фанаты похвалили артистку за увлечение цветоводством и оставили ей массу комплиментов.

"Любители роз, полюбуйтесь!" — призвала Екатерина Стриженова.