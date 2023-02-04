"Она готова": припавшая к бутылке певица Слава ушла на пике

42-летняя певица Слава делится подробностями своей жизни в социальных сетях. Оттуда поклонники узнают и о новых песнях, и о личной жизни, и о пагубных пристрастиях звезды. Например, после покупки автомобиля звезда выпила лишнего. Припавшая накануне к бутылке певица Слава даже поделилась своим похмельным рецептом.
Возможно, теперь в жизни певицы будет меньше вредных привычек. В семье звезды ожидается пополнение. Любимая дочь Славы Александра ждет ребенка. Телесный психолог Людмила Галактионова считает, что звезда ушла на своем пике в пользу новой жизни.
"У каждого человека есть ключевые этапы в жизни! Певица Слава выбрала правильное время, когда фокус внимания сместился на ее дочь. Для Славы — это серьезный шаг, но сейчас она к этому готова и решила отпустить старое", — рассуждает эксперт.
Поклонники певицы Славы не могут поверить, что совсем скоро звезда станет бабушкой. Еще совсем недавно она показывала подросшую малышку, а теперь юная Александра сама готовится окунуться в роль матери.
"Певица хочет сформировать свою зону комфорта и жить по-новому, из другого состояния, не предавая свои чувства и эмоции. Так поступают мудрые женщины, и я убеждена, что Слава — женщина со стальным характером, которая сама умеет принимать важные решение и, главное, не оглядываться назад!" — комментирует поведение певицы Славы психолог.