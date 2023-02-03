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"Мы не пара": Кончаловский порвал с женой после измены

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В красивой истории Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой нашлась и ложка дегтя.

В 1996 году в одном из сочинских отелей состоялось судьбоносное знакомство режиссера Андрея Кончаловского и актрисы Юлии Высоцкой. Как рассказывал мужчина, все его ухаживания были направлены ради одного — физической близости. Через пару часов после знакомства они оказались в одном номере.

85-летний Андрей Кончаловский и сам понимает, что для Юлии Высоцкой он вполне мог бы быть дедом. Однако, за все годы отношений и брака пара не раз доказала свои чувства. Поклонникам это кажется удивительным. Высоцкая — уже пятая жена Кончаловского, ради нее он порвал с прошлой женой. После измены, конечно же.

"Я понимал, что этой женщине я мог бы быть дедом, что мы не пара. Но когда я ей говорил об этом, она только смеялась: "Ты гораздо моложе моих ровесников", — откровенничает брат Никиты Михалкова.

В откровенном рассказе Андрей Кончаловский говорит, как сильно ревновал возлюбленную к ее жизни. Юлия Высоцкая любила танцевать, общаться с людьми, пока ее супруг молча сидел и пил шампанское в стороне. Однако, с годами они научились преодолевать такие недопонимания.

3 февраля 2023, 19:20
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"Собеседник", спецвыпуск 01, 2023✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Высоцкая и Кончаловский потрясли своим поступком на публике

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