"Психологически сложно": Рыдающий Топалов забился в истерике после побега Тодоренко из дома

Тодоренко удрала с вещами и детьми.

Знаменитая телеведущая не так давно стала мамой во второй раз. Своему мужу Владу Топалову звезда подарила сына, которому дали имя Мир. Теперь Регина Тодоренко старается выполнить весьма амбициозный план – работать, в полную силу заниматься детьми и уделять время супругу.

Правда, как недавно стало известно, возлюбленные расстались. На время, конечно. Взяв вещи и детей, телеведущая устроила побег из дома на курорт. Влад Топалов почему-то с ней не поехал: судя по его публикациям, он остался в Москве. Ну, а артистка теперь делится с поклонниками историями, которые приключились с ней во время отдыха, и отвечает на вопросы поклонников.

Накануне одна из фанаток спросила у Регины Тодоренко, как она справляется с плохим настроением своих наследников, когда они лежат в слезах на полу или кричат. Теледива решила показать, что такие ситуации с ней случаются. Как раз недавно, после побега из дома на курорт рыдающий Топалов-младший (тот, что Михаил) забился в истерике и, вцепившись в ногу матери, валялся на полу.

"Психологически это бывает очень сложно, но я просто оставляю ребенка в покое", – поделилась советом звезда.

Как оказалось, она старается не мешать ребенку выплеснуть все свои эмоции. А уже потом, когда он успокоится, начинает вести с ним беседу, чтобы понять, как "самоуспокоиться без истерик".