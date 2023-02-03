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"Ваня свой": Поливающий грязью родину Панин предал огласке связь с "патриотом" Ургантом

Откровения Алексея Панина.
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Некогда известный в России актер уже довольно давно живет за границей. Вместе с дочерью Алексей Панин обосновался в Испании, откуда поливает грязью родину, а также бывших коллег по творческому цеху.

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 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

 Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Времени на негативные отзывы в адрес звезд у актера полно, учитывая проблем с работой на чужбине, о которых он сам недавно говорил. Вот и на этот раз вместо того, чтобы заняться чем-то полезным, он дал очередной интервью, в котором прошелся по знаменитостям, с которыми встречался или работал.

Алексей Панин резко высказался о двух звездах "Бригады", которых, не скрывая, недолюбливает. Сергея Безрукова он назвал "ненастоящим", а Дмитрия Дюжева "лживым". Досталось и Никите Михалкову, работавшему с ним над картиной "Жмурки". Режиссер, как человек, ему неприятен, а вот кино он делает хорошее.

Удивительно, но среди российских звезд нашлись те, кого актер не стал поливать грязью. Например, Иван Ургант, про которого артист не сказал ни одного плохого слова. Вместо этого звезда "Жмурок" предала огласке связь с ним.

"Ваня свой", – произнес актер, намекнув на некую близость.

Кажется, "своим" опальный актер его посчитал после того, как он, по слухам, удрал из России. Однако Иван Ургант, в отличии от Алексея Панина, сейчас на родине. Более того, даже пресс-секретарь президента выражал уверенность в том, что он – настоящий патриот своей страны.

Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 февраля 2023, 12:40 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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