"Голодаю в Испании и тоскую по России": перечеркнувший прошлое Панин признался в страшном просчете

Жизнь актера Алексея Панина вовсе не так беззаботна.

Перебравшийся за границу актер Алексей Панин продолжает шокировать россиян. Имя артиста и прежде прославилось за счет скандалов, романов, слухов, а теперь и вовсе — держится на актуальной повестке и воспоминаниях. Теперь мужчина подался в, так называемые, общественные деятели, а потому превратил свои социальные сети в место встречи с оппонентами.

Так, в своем микроблоге Алексей Панин регулярно критикует свою родину. Перечеркнувший прошлое артист целиком осуждает страну, и уверяет, что думал так всегда. А на днях звезда "Жмурок" и вовсе признался в страшном просчете.

По словам Алексея, российские СМИ только и хотят выставить его в нелучшем свете. Якобы все, что пишут про него — неправда, а его жизни давно похожа на мед. Вот только журналисты, по мнению актера, просчитались и не ушли его скорое возвращение на большие экраны.

"Каждый день пропагандистская пресса пишет о том, что я голодаю в Испании и тоскую по России. Нет! Это все ложь! Не голодаю и не тоскую. У нас всё прекрасно! Дышим морским воздухом и снимаем кино. Сегодня первый съёмочный день нового фильма Романа Качанова. Впереди грандиозные планы...", — поделился с поклонниками Алексей Панин.