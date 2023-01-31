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Вторник 31 января

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"Ждем": Ковальчук после развода вынашивает плод назло Чумакову

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Экс-солистка "Блестящих" Юлия Ковальчук начинает новый этап жизни.

40-летняя певица Юлия Ковальчук отправилась в отпуск. По признанию самой артистки, сделать это бывает непросто — плотный график и работа вносят коррективы в планы звезды. Сейчас она наслаждается солнцем и пьет кофе, восстанавливаясь после всех рабочих дел.

Поклонники пристально следят за Юлией во время новой поездки. На фоне слухов о расставании с Алексеем Чумаковым каждый пытается разглядеть намеки на состояние дел внутри пары. Однако, после предполагаемого развода Ковальчук развенчала все мифы. В новую поездку они отправились вместе с мужем.

Именно на отдыхе, когда выпало время отвлечься от работы и провести время с пользой для брака, Юлия вынашивает плод творчества назло мужу. Совсем скоро она презентует новую песню и музыкальное видео. Конечно, поклонники давно ждали релиза, но точно не ценой отношений и брака.

Напомним, что Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков в браке уже 10 лет. Роман начался стремительно, однако до заветного "да" в белом платье прошло без малого пять лет. В 2016 году пара стала родителями, дочку практически на афишируют на публике. Юлия нередко говорит, что хотела бы стать мамой и во второй раз, но пока не получается.

31 января 2023, 21:40
Юлия Ковальчук. Фото: Global Look Press/ Globallookpress.com
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