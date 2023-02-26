"У нее дочка": выкатившая пузо любовница Виторгана раскрыла все карты

Подруга Виторгана перестала скрывать ребенка.

Поклонники знаменитого актера гадают – что же его связывает с Нино Нинидзе, отношения с которой он начал после развода с Ксенией Собчак? Публика воспринимала актрису грузинского происхождения не только как любовницу актера, но и потенциальную невесту. Однако позже поползли слухи о том, что Максим Виторган покинул Россию, при этом его подруга осталась в Москве.

Собственно, это и спровоцировало слухи о расставании. К тому же на странице Нино Нинидзе стали появляться печальные публикации. Однако они, кажется, остались в прошлом. Может быть, в личной жизни актрисы все хорошо или же она пережила боль от расставания с экс-супругом Ксении Собчак.

Сейчас подруга Максима Виторгана старается общаться со своими поклонниками и не стесняется показывать себя такой какая она есть. На днях, к примеру, она записала свои танцы на видео, во время которых выкатила пузо. А сегодня в своем телеграм-канале она раскрыла все карты о воспитании детей.

"Сейчас переписывалась с подругой... У нее дочка, ей полгода", – начала рассказывать Нино Нинидзе. Общение с приятельницей натолкнули звезду на воспоминания о времени, когда ее сын был еще совсем крохой и попадал в очень курьезные ситуации. К примеру, говорит актриса, однажды она решила сделать для мамы фотографию с наследником и прямо в этот момент он помочился на нее. А после этой истории опубликовала те самые снимки.

"И я понимаю, что что-то тепло ноге", – рассказала в красках подруга Максима Виторгана.