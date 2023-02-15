"Без трусов?": Раскоряченная на кровати любовница Виторгана засветила пышную растительность

Подруга Виторгана без штанов.

После развода с Ксенией Собчак знаменитый актер нырнул в новые отношения – с коллегой Нино Нинидзе. Казалось, что между звездами все серьезно, а новую подругу Максима Виторгана публика стала ассоциировать не только с любовницей, но и с потенциальной будущей женой.

Все изменилось весной прошлого года, когда поползли слухи о том, что актер уехал в Израиль, а свою новоиспеченную девушку оставил в России. Ну, а Нино Нинидзе поклонники стали жалеть. Тем более, на ее странице нередко появлялись довольно печальные публикации, наталкивающие народ на мысли о расставании.

Но недавно о романе Максима Виторгана заговорили снова – после его сердечек под фотографиями молодой актрисы. Фанаты уж было обрадовались: мол, неужели актер все же вместе со своей любовницей? Однако День святого Валентина Нино Нинидзе, кажется, провела одна.

В своем микроблоге звезда разместила очень занимательное видео, дав понять, что некому подарить ей тепло.

"Не жди, если замерз. Грейся сам", – написали актриса.

А на фоне этой надписи красовалось довольно пикантное видео, на котором она в одной длинной рубашке раскорячилась на кровати, упираясь ногами в батарею. Меняя положение камеры, она направила ее в зеркало и засняла тело ниже пояса. И у кого-нибудь наверняка назрел вопрос: "Она что, без трусов?".

Шикарных букетов цветов, достойных Нино Нинидзе в этот одень, рядом не оказалось. Подруга Максима Виторгана лишь засветила пышную растительность – золотые колоски, используемые ею, видимо, в целях декорациях.