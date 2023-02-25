Обколотого шприцами Садальского вывезли в инвалидном кресле: Безнадежно

Станислав Садальский уже не тот.

Было время, когда знаменитый артист привлекал общественность талантом и творческими достижениями, однако оно прошло. В последние годы Станислав Садальский стал все чаще устраивать скандалы на публике и провоцировать шумиху эпатажными публикациями в соцсетях.

При этом артист поддерживает на определенном уровне не только статус, но и внешность. Мужчина посещает процедуры плазмолифтинга, на которых его обкалывают шприцами ради продления молодости.

Увы, косметология не способна даровать вечную жизнь и крепкое здоровье, а потому физическое состояние мужчины оставляет желать лучшего. Недавно Станислав Садальский загремел в больницу с большой кровопотерей, заставив фанатов поволноваться. И хотя все обошлось, тревога после выписки не оставила поклонников звезды.

Пользуясь фактом повышенного внимания, вскоре артист сыграл на чувствах людей и разместил в телеграм-канале жуткое фото. На снимке перемотанного актера с костылями вывезли в инвалидном кресле.

Станислав Садальский не стал комментировать кадр, но сопроводил его строками поэта Левитанского. "Я почуял холод бездны, тот безнадежно ледяной", — говорится в стихотворении.