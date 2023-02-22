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Среда 22 февраля

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"Мне самому умереть?": желающий получить свое Садальский шантажировал семью Собчак

Всплыли подробности семейных дел Ксении Собчак.

В конце февраля семья ведущей и блогерши Ксении Собчак вспоминает страшную дату. 23 года назад не стало главы семейства Анатолия Собчака. В честь памяти мужчины звезды и неравнодушные вспоминают истории, связанные с жизнью мужчины.

Так, не остался в стороне и актер Станислав Садальский. В своем микроблоге он вспомнил давнюю историю. Когда у артиста умер брат, он хотел похоронить его с почестями на Волковом кладбище, среди звезд и известных личностей. Разрешение на такую процессию нужно было получать отдельно, и в своих желаниях Садальский дошел до Собчака — мера Санкт-Петербурга.

В посте в социальной сети Садальский привел воспоминания Людмилы Нарусовой — супруги Анатолия Собчака и мать Ксении Собчак. Женщина рассказывала, что Садальский пошел на запрещенный прием и, можно сказать, шантажировал семью. Переговоры были непростыми.

"Что же, мне самому умереть, чтобы там было место?", — заявил тогда Собчаку желающий получить свое Садальский.

Мать Ксении Собчак увидела, как эта фраза поразила Анатолия Александровича. Только после таких эмоциональных слов он разрешил семье Садальского осуществить задуманное.

22 февраля 2023, 16:40
Ксения Собчак. Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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