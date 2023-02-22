"Мне самому умереть?": желающий получить свое Садальский шантажировал семью Собчак

Всплыли подробности семейных дел Ксении Собчак.

В конце февраля семья ведущей и блогерши Ксении Собчак вспоминает страшную дату. 23 года назад не стало главы семейства Анатолия Собчака. В честь памяти мужчины звезды и неравнодушные вспоминают истории, связанные с жизнью мужчины.

Так, не остался в стороне и актер Станислав Садальский. В своем микроблоге он вспомнил давнюю историю. Когда у артиста умер брат, он хотел похоронить его с почестями на Волковом кладбище, среди звезд и известных личностей. Разрешение на такую процессию нужно было получать отдельно, и в своих желаниях Садальский дошел до Собчака — мера Санкт-Петербурга.

В посте в социальной сети Садальский привел воспоминания Людмилы Нарусовой — супруги Анатолия Собчака и мать Ксении Собчак. Женщина рассказывала, что Садальский пошел на запрещенный прием и, можно сказать, шантажировал семью. Переговоры были непростыми.

"Что же, мне самому умереть, чтобы там было место?", — заявил тогда Собчаку желающий получить свое Садальский.

Мать Ксении Собчак увидела, как эта фраза поразила Анатолия Александровича. Только после таких эмоциональных слов он разрешил семье Садальского осуществить задуманное.