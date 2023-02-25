Полезная вкусняшка: рецепт творожно-кокосового печенья от Юлии Ковальчук

Певица и экс-солистка "Блестящих" Юлия Ковальчук поделилась рецептом полезного и вкусного печенья. Быстро, просто и отлично подойдет тем, кто не любит магазинные десерты.
Ингредиенты
Творог — 275 грамм
Яйца — 2 штуки
Сахар — 2 ст. ложки
Рисовая мука — 100 граммов
Разрыхлитель —1 ч. ложка
Кокосовая стружка — 1 ст. ложка с горкой
Ванильный сахар — по вкусу
Соль — щепотка
Юлия Ковальчук доказывает простоту рецепта — из утвари понадобится только глубокая миска, пергамент и духовка.
Способ приготовления
В глубокой миске Юлия Ковальчук смешивает творог с яйцами и сахаром, добавляя щепотку соли. Затем в массу постепенно нужно просеять рисовую муку, смешанную с разрыхлителем. В самом конце Юлия всыпает в тесто кокосовую стружку, добавляет немного ванильного сахара и перемешивает.
Затем из массы необходимо скатать шарики. Каждый из них Ковальчук обваливает в кокосовой стружке, после чего выкладывает на противень.
Выпекается печенье в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.
По желанию, сахар можно заменить на сахарозаменитель. Так, печенье будет не только вкусным, но и не навредит стройной фигуре. Отлично подойдет к завтраку с кофе или на перекус.
Приятного аппетита!