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Полезная вкусняшка: рецепт творожно-кокосового печенья от Юлии Ковальчук

Печенье на скорую руку от Юлии Ковальчук.
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Певица и экс-солистка "Блестящих" Юлия Ковальчук поделилась рецептом полезного и вкусного печенья. Быстро, просто и отлично подойдет тем, кто не любит магазинные десерты.

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Сюжеты Рецепты

Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова)

Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова) певица

Ингредиенты

Творог — 275 грамм

Яйца — 2 штуки

Сахар — 2 ст. ложки

Рисовая мука — 100 граммов

Разрыхлитель —1 ч. ложка

Кокосовая стружка — 1 ст. ложка с горкой

Ванильный сахар — по вкусу

Соль — щепотка

Юлия Ковальчук доказывает простоту рецепта — из утвари понадобится только глубокая миска, пергамент и духовка.

Способ приготовления

В глубокой миске Юлия Ковальчук смешивает творог с яйцами и сахаром, добавляя щепотку соли. Затем в массу постепенно нужно просеять рисовую муку, смешанную с разрыхлителем. В самом конце Юлия всыпает в тесто кокосовую стружку, добавляет немного ванильного сахара и перемешивает.

Затем из массы необходимо скатать шарики. Каждый из них Ковальчук обваливает в кокосовой стружке, после чего выкладывает на противень.

Выпекается печенье в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.

По желанию, сахар можно заменить на сахарозаменитель. Так, печенье будет не только вкусным, но и не навредит стройной фигуре. Отлично подойдет к завтраку с кофе или на перекус.

Приятного аппетита!

Юлия Ковальчук. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 25 февраля 2023, 22:06 Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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