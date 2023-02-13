Признание в любви: рецепт тостов с малиной от Ани Лорак ко Дню Святого Валентина

Певица Ани Лорак поделилась рецептом вкусного и сладкого завтрака.

Певица и яркая брюнетка Ани Лорак поделилась рецептом вкуснейших тостов с малиной к празднику всех влюбленных. Конечно, признаваться в любви нужно каждый день, однако 14 февраля — особенный праздник. В этот день к красивым словам можно прибавить и поступки, считает артистка.

Ингредиенты

Хлеб — 6 ломтиков.

Яйца — 2 шт.

Малиновое варенье — 3 ч.л.

Молоко — 1/3 стакана.

Сливочный сыр — 3 ст.л.

Шоколадная стружка — 2 ч.л.

Миндальный и ванильный экстракт — по ¼ ч.л.

Молотая корица — ¼ ч.л.

Сливочное масло — ½ ст.л.

Сахарная пудра, сироп, ягоды — по желанию.

Ани Лорак напоминает, что обязательно нужна хорошая сковорода, духовка и желательно формочки в виде сердец.

Способ приготовления

Из ломтиков хлеба вырезать сердечки. Затем на 3 кусочка намазать по одной ложке сливочного сыра. Сверху добавить шоколад. На оставшиеся кусочки нужно намазать варенье, а затем слепить две половинки.

Яйца необходимо хорошо взбить, добавить молоко и ароматные специи. Интересно, что Ани Лорак добавляет щепотку соли, чтобы раскрыть сладкий вкус. Тосты должны хорошо пропитаться в смеси.

Затем Ани Лорак обжаривает тосты на разогретой сководе со сливочным маслом. Когда появится корочка, тосты нужно отправить в духовку, предварительно нагрев ее до 180 градусов. Пара минут — и можно подавать.

Вот такой рецепт завтрака от Ани Лорак в праздничное утро. Приятного аппетита!