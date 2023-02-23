На 40-й день Панфилов раскрыл причину смерти Чуриковой

Что убило Инну Чурикову?

Глеб Панфилов овдовел 14 января. По словам режиссера, после ухода его любимой жены особенно его поддерживает сын Иван. Вдовец сожалеет, что в браке с Чуриковой у них появился только один ребенок. Когда-то актриса рассказывала, что откладывала рождение детей, так как надеялась сыграть Жанну д’Арк, но съемки все не разрешали и не разрешали, а потом время становиться матерью ушло.

В последние годы Инна Чурикова сильно болела. Еще несколько лет назад артистка сильно упала, переломала ребра, а в 2022-м ситуация повторилась. Во время обследования врачи установили, что в головном мозге актрисы множественные кисты. С тех пор Чурикова нечасто появлялась на публике, но иногда выходила на сцену.

На 40-й день Глеб Панфилов раскрыл причину ее ухода из жизни. Он уверен, что убило актрису переутомление и полная самоотдача во время спектаклей.

"Она надорвалась – нагрузки", – говорит режиссер.

Он отметил, что спектакль "Аудиенция" был очень эмоционально затратным. Помимо переутомлений, Инна Чурикова страдала бессонницами – конечно, при таких обстоятельствах сложно восстанавливать силы.

Как отметил Глеб Панфилов, для него было тревожным фактом то, что в последнем сезоне супруга не выходила на сцену. При этом он с теплотой вспоминает один из последних спектаклей Чуриковой, когда она вывела на поклоны и оркестр, и работников сцены...

"Она была гораздо больше, чем народная артистка СССР. Она была Инной Чуриковой", – говорит Панфилов.