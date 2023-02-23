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Четверг 23 февраля

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На 40-й день Панфилов раскрыл причину смерти Чуриковой

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Что убило Инну Чурикову?

Глеб Панфилов овдовел 14 января. По словам режиссера, после ухода его любимой жены особенно его поддерживает сын Иван. Вдовец сожалеет, что в браке с Чуриковой у них появился только один ребенок. Когда-то актриса рассказывала, что откладывала рождение детей, так как надеялась сыграть Жанну д’Арк, но съемки все не разрешали и не разрешали, а потом время становиться матерью ушло.

В последние годы Инна Чурикова сильно болела. Еще несколько лет назад артистка сильно упала, переломала ребра, а в 2022-м ситуация повторилась. Во время обследования врачи установили, что в головном мозге актрисы множественные кисты. С тех пор Чурикова нечасто появлялась на публике, но иногда выходила на сцену.

На 40-й день Глеб Панфилов раскрыл причину ее ухода из жизни. Он уверен, что убило актрису переутомление и полная самоотдача во время спектаклей.

"Она надорвалась – нагрузки", – говорит режиссер.

Он отметил, что спектакль "Аудиенция" был очень эмоционально затратным. Помимо переутомлений, Инна Чурикова страдала бессонницами – конечно, при таких обстоятельствах сложно восстанавливать силы.

Как отметил Глеб Панфилов, для него было тревожным фактом то, что в последнем сезоне супруга не выходила на сцену. При этом он с теплотой вспоминает один из последних спектаклей Чуриковой, когда она вывела на поклоны и оркестр, и работников сцены...

"Она была гораздо больше, чем народная артистка СССР. Она была Инной Чуриковой", – говорит Панфилов.

23 февраля 2023, 17:44
Фото: АГН Москва / Global Look Press / www.globallookpress.com
Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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