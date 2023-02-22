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Среда 22 февраля

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"Хочу другую": оставшийся один муж ищет замену покойнице Чуриковой

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Большие перемены грядут в жизнь мужа Инны Чуриковой.

Муж покойной ныне актрисы Инны Чуриковой Глеб Панфилов начал свою карьеру режиссера после 30 лет. До этого мужчина окончил технический университет и работал химиком в родном Магнитогорске. Фотографией юноша занимался только в свободное время, проявляя снимки в домашней ванной комнате. Чудом и талантом он поступил во ВГИК, покорив приемную комиссию.

Учась на операторском факультете, он снял картину "В огне брода нет". Поиски героини для фильма подарили ему женщину судьбы. Актрису на главную роль в картине ему помог рассмотреть Ролан Быков. Увидев Инну Чурикову, было решено немедленно ее брать.

Рабочие отношения постепенно переросли в романтические. Глебу Панфилову пришлось развестись с первой женой, чтобы в конце концов жениться на Инне Михайловне. Знаковый фильм "Начало" был снят при участии официальных мужа и жены.

Вместе супруги прожили больше 50 лет. Режиссер снимал в своих фильмах актрису, ставил ее в театральные спектакли. Дома Инна Михайловна дарила мужу заботу и поддержку. Пара воспитывала и любимого единственного сына.

В начале 2023 года Инны Чуриковой не стало. Оставшийся один муж с болью говорит об утрате, не в силах сдержать слезы. Единственное, что помогает Глебу Анатольевичу оставаться на плаву — это любимая работа. В театре "Ленком" он хочет восстановить постановку "Аквитанская львица". При жизни Инна Чурикова играла в спектакле королеву. Муж актрисы ищет замену покойнице, но пока безуспешно.

"Хочу сделать другую редакцию и вернуть спектаклю название пьесы Голдмена", — рассказывает Глеб Панфилов.

22 февраля 2023, 11:00
Инна Чурикова и Глеб Панфилов. Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look Press/ globallookpress.com
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Фоторепортаж

Легли рядышком: связь Чуриковой с мужем Алентовой вскрылась после смерти

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