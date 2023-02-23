Зрелище для зевак: отменивший прощание с Чуриковой муж жалеет о потраченных силах

Сегодня 40 дней со смерти Инны Чуриковой.



Прошло 40 дней с момента ухода из жизни Инны Чуриковой, печальной потери для всего кинематографического сообщества. Вдовец легендарной актрисы, режиссер Глеб Панфилов, прервал траурное молчание и рассказал о своей жизни после пережитого горя.



Инна Чурикова и Глеб Панфилов были вместе более полувека. Теперь, когда Инна ушла, лишь их единственный наследник, сын Иван помогает отцу справиться со болью утраты.



К слову, прощание с усопшей проходило в Храме Христа Спасителя, хотя обычно церемонию проводят в родных театрах актеров. Против соблюдения традиции выступила семья Инны. Отменивший прощание с Чуриковой муж посчитал, что церемония не должна превращаться в зрелище для зевак, и на сцене должен стоять "живой артист, а не гроб с артистом". Именно поэтому прощание с Инной Чуриковой состоялось в Храме Христа Спасителя, где люди ведут себя более уважительно, а не сидят "развалившись".



Рассказал журналистам муж Инны Чуриковой и о том, что подтолкнуло любимую к болезни и последующей смерти. На его взгляд, супруга слишком сильно выкладывалась на сцене, отдавала всю себя.

"Я видел ее после спектаклей, видел, какая была самоотдача. Переутомилась, страдала бессонницей", – жалеет Глеб Панфилов о потраченных силах жены, которые Инна Чурикова не успевала восстанавливать между спектаклями.

