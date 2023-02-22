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"Я закрылась в комнате и получила удовольствие": откровения 74-летней Муравьевой

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Как живет знаменитая актриса

В Дзержинске открылся I Открытый российский фестиваль отечественного кино "Черноречье Фест", который организован при поддержке Правительства Нижегородской области и администрации города Дзержинска, а также в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел".

Ирина Муравьева приехала на фестиваль всего на день – накануне она играла в антрепризном спектакле в Нижнем Новгороде, а после Дзержинска ей надо вернуться в Москву, где ждет любимый Малый театр, которому она отдала 31 год. О служении сцене, о поиске себя, о трудном пути в профессию актриса рассказала на творческом вечере. Со сцены прозвучало и немало откровений.

Например, мало кто знает, что звезда долгое время стыдилась своей роли инженера Нади Клюевой в фильме Геральда Бежанова "Самая обаятельная и привлекательная", который вышел в 1985 году. "Я согласилась сниматься там не сразу. Было уже такое время, когда хотелось каких-то новых форм, а тут все происходит в конструкторском бюро, где кто-то хочет выйти замуж, и открыто про это говорит, – вспоминает Муравьева. – А мне казалось это так стыдно! Наверное, потому что я к этому времени уже сама была замужем и у меня было двое детей. Но поскольку другой работы у меня не было, а режиссер очень настаивал, то я согласилась. А когда фильм вышел на экраны, то я посмотрела на это все и поняла, что это – не то, что мне нравится. И потом когда слышала про "Самую обаятельную и привлекательную, у меня была краска на лице – мне так было стыдно за этот фильм! Я корила себя: зачем я только согласилась?!"!

И только спустя много лет, когда актриса по телевизору случайно увидела этот фильм, она примирилась с той своей работой. "Я закрылась в комнате, чтобы никто меня не видел и не подумал, что я ненормальная, раз смотрю сама себя! – признается Муравьева. – И получила такое удовольствие! Мне так понравился этот фильм! И тогда поняла, что не стоит так уже серьезно относиться к жизни".

Рассказала актриса и про еще одну свою знаковую работу – в картине Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". "Я долго ходила на "Мосфильм" в поисках работы, и режиссеры меня не брали, а Меньшов взял, – вспоминает Муравьева. – И когда фильм вышел, на него в кинотеатрах стояли огромные очереди, тогда как кинематографисты эту историю современной Золушки осудили. Потом ленту выдвинули на "Оскар" как лучший иностранный фильм, но у нас даже на уровне правительства говорили, будто бы американцы специально взяли худший советский фильм, чтобы еще раз показать бездарность Союза. А когда премию ленте дали, Меньшова даже не было на вручении – получал статуэтку какой-то наш сотрудник посольства. У нас тут же родился анекдот: "В Голливуд ушла поздравительная телеграмма со словами: "Москва в слезах. Не верим".

По словам Муравьевой, увидел свой "Оскар" Меньшов только в годы перестройки, когда печально брел по опустевшему "Мосфильму" и случайно зашел в кабинет директора, где увидел заветную статуэтку. "Ну он взял его и отнес домой", – то ли в шутку, то ли в серьез сообщила любимая миллионами актриса.

22 февраля 2023, 23:52
Фото: АГН Москва / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

36 лет спустя: как живут и выглядят звезды фильма "Самая обаятельная и привлекательная"

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