"Я уже ничего не жду": как живет 69-летняя Ирина Муравьева

Сбором труппы в лучших классических традициях – с президиумом на сцене и графином на столе – Малый театр открыл 263-й сезон. Подведение итогов, награждение орденами, отчет финансово-хозяйственной части (сколько из 400 бюджетных миллионов ушло на зарплаты, постановки и приобретение офисного оборудования) – это, конечно, интересно. Но внимание корреспондента Dni.Ru было приковано к Ирине Муравьевой, которая в Малом служит с 1993 года.

В феврале 2019-го актриса отметит 70-летие. Поэтому было интересно, как чувствует она себя в преддверии юбилея, с каким настроением шла сегодня в театр после летнего перерыва. "Для меня сбор труппы – это праздник, которого я всегда жду с особенным настроением, – призналась Ирина Вадимовна. – Теперь надо закатать рукава и трудиться".

Сегодня в афише Малого театра значатся только два спектакля с участием Муравьевой – свежая "Женитьба" по Гоголю, где актриса играет ушлую, не лезущую за словом в карман сваху Феклу Ивановну, и "Восемь любящих женщин", где ей досталась роль Бабушки. А вот в премьерах нового сезона Ирину Вадимовну любящие зрители, скорее всего, не увидят – в готовящихся постановках "Дальше – тишина", "Красавец мужчина" и "Сказка о царе Салтане" ее имя не фигурирует.

"Я ничего особого не жду, потому что все давно знаю", – вздохнула работающая на сцене с 1970 года актриса. Она начинала в Центральном детском театре, потом работала в Театре имени Моссовета, но Малому театру отдала больше всего лет.

"Ирина Вадимовна, ну а лето как провели? Где были? Как отдыхали?" – поинтересовался корреспондент Dni.Ru у примадонны Малого театра. Она вдруг изменилась в лице и стала серьезной: "А вам это зачем? Ничего я про это рассказывать не буду. Мы сегодня по другому поводу собрались!"

Напомним, что у актрисы есть два сына – Даниил и Евгений Эйдлины. Оба в эпизодических ролях курьеров снялись в сериале "С новым счастьем!" Есть у Муравьевой и два внука, младшему из которых всего год. Но частную жизнь вне сцены и экрана Ирина Вадимовна строго охраняет и не пускает туда посторонних.