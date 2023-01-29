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Воскресенье 29 января

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Садальский пнул по больному глохнущего "ковырятеля" Корчевникова: Молод и глуп

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Садальский позволил себе дерзость.

Две недели назад из жизни ушел Вахтанг Кикабидзе. В последние годы артист негативно высказывался в адрес России и предпочитал находиться в Грузии. Более того, гроб актера во время похорон укрыли украинским флагом, что возмутило многих поклонников из России.

С критикой Вахтанга Кикабидзе также выступил Борис Корчевников. Стоит отметить, что здоровье телеведущего в последнее время у многих вызывает опасение, ведь он стремительно теряет слух. В одном из свежих выпусков программы "Судьба человека" шоумен с трудом контролировал лицо, и было заметно, что ему очень непросто дается каждое слово. Однако, несмотря на неприятные ощущения, Борис Корчевников продолжает работать, следить за общественной жизнью и искать утешение в вере.

Именно по этому и решил его пнуть Станислав Садальский, который в своем телеграм-канале негативно высказался в сторону глохнущего телеведущего.

"Не дорос еще до судьи ни по человеческим, ни по профессиональным, религиозным меркам. Молод и глуп, чтобы судить людей намного старше себя, считая себя верующим", – сказал как отрезал актер, назвав шоумена "ковырятелем белья".

Стоит отметить, что многие подписчики Садальского с ним не согласились. Публикация набрала множество негативных реакций.

29 января 2023, 16:56
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм-канал Стаса Садальского ✓ Надежный источник

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