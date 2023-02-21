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Лицо аж раздуло: открывший рот Панин пристроился к мужику

Панина сняли на камеру.
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Звезда "Жмурок" уже долгое время живет за пределами России. Обосновавшись в Испании, актер теперь поливает грязью страну, подарившую ему популярность, и время от времени жалуется в интервью на свою тяжелую ношу. Например, в одной из последних бесед с журналистами Алексей Панин заявил, что на чужбине не может работать по профессии: мол, не берут его из-за скандального имиджа, созданного прессой.

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 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

Но вряд ли СМИ просят опального артиста устраивать странные выходки, которыми он буквально ходит по краю. Многие помнят времена, когда беглец расхаживал по улице в женском белье или спал на улице, а недавно вообще выкладывал фотографии, на которых прямо на улице сидит голышом. В общем, ему бы самому позаботиться о своем имидже.

Но вместо этого Алексей Панин всем своим видом показывает, как счастлив за границей. А еще окружает себя не менее оскандалившимися персонажами. Накануне в его микроблоге появилась фотография как раз с таким человеком. В кадре он, зачем-то открыв рот, пристроился к мужику – Андрю Данилко, которого многие знают из-за образа Верки Сердючки и негативных высказываний в адрес россиян.

К слову, сложно не заметить странности с лицом звезды "Жмурок": его аж раздуло в районе щек и век. А вот почему, не ясно.

"Всем добра и любви!" – подписал снимок Алексей Панин.

("Дни.ру" не одобряют ЛГБТ-отношений. — Прим. ред.).

Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 февраля 2023, 15:20 Источник: Телеграм-канал Алексея Панина ✓ Надежный источник
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