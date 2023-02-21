Лицо аж раздуло: открывший рот Панин пристроился к мужику

Панина сняли на камеру.

Звезда "Жмурок" уже долгое время живет за пределами России. Обосновавшись в Испании, актер теперь поливает грязью страну, подарившую ему популярность, и время от времени жалуется в интервью на свою тяжелую ношу. Например, в одной из последних бесед с журналистами Алексей Панин заявил, что на чужбине не может работать по профессии: мол, не берут его из-за скандального имиджа, созданного прессой.

Но вряд ли СМИ просят опального артиста устраивать странные выходки, которыми он буквально ходит по краю. Многие помнят времена, когда беглец расхаживал по улице в женском белье или спал на улице, а недавно вообще выкладывал фотографии, на которых прямо на улице сидит голышом. В общем, ему бы самому позаботиться о своем имидже.

Но вместо этого Алексей Панин всем своим видом показывает, как счастлив за границей. А еще окружает себя не менее оскандалившимися персонажами. Накануне в его микроблоге появилась фотография как раз с таким человеком. В кадре он, зачем-то открыв рот, пристроился к мужику – Андрю Данилко, которого многие знают из-за образа Верки Сердючки и негативных высказываний в адрес россиян.

К слову, сложно не заметить странности с лицом звезды "Жмурок": его аж раздуло в районе щек и век. А вот почему, не ясно.

"Всем добра и любви!" – подписал снимок Алексей Панин.



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